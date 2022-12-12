В Кузбассе стартовали первые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» примет 270 спортсменов из 22 регионов в чемпионате России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Аэротруба, установленная в комплексе, первая по величине в стране и вторая - в мире.

В первенстве примут участие в том числе дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья из 15-ти областей и республик, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. От Кузбасса выступят 16 спортсменов.

Соревнования завершатся 17 декабря, награды получат более 30 спортсменов, в том числе будут выделены призовые места среди инклюзивных команд, а также серди детей до 18 лет и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.