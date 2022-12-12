В Кемерове два детских сада оказались под угрозой остаться без отопления

Фото: Телеграм-канал «СГК Кузбасс»

Утром 12-го декабря, на главной площади Кемерова произошло повреждение тепловой сети, вследствие чего участок между тепловыми каналами был отключен. В данный момент специалисты устраняют дефект.

Движение общественного транспорта не перекрыто, работа спецтехники движению не мешает.

Подача тепла в два детских сада и восемь жилых домов осуществляется по временной схеме, специалисты постоянно отслеживают температуру в помещениях.

В СГК Кузбасса пояснили, что предположительно в негодность пришел подающий трубопровод диаметром 200 мм. О завершении ремонтных работ будет сообщено позже.