В Кузбассе строятся еще восемь модульных врачебных амбулаторий

Пять врачебных амбулаторий, построенных в 2022 году, уже принимают пациентов. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Пять врачебных амбулаторий открылись в 2022-м в отдаленных поселках Кузбасса. Еще восемь - в процессе строительства, об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

- Современная амбулатория напоминает мини-поликлинику. Но, несмотря на приставку мини, польза для селян огромная! - прокомментировал чиновник.

Напомним, в понедельник, 12 декабря, в поселке Красногорский открылась пятая из уже построенных в этом году амбулаторий, которая представляет из себя здание площадью более 300 квадратных метров из 16 отдельных помещений.

Оформить больничный лист, пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, проконсультироваться у фельдшера-терапевта и педиатра - все это 2 700 жителей Красногорского, включая 560 детей, теперь могут сделать рядом с домом.