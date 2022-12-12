Обозначены направления сотрудничества Кузбасса с Российской академией наук

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В Москве состоялась встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента РАН Геннадия Красникова, на которой были намечены основные направления сотрудничества Кузбасса с РАН.

По словам главы региона, в Кузбассе много разработок, которые нужно внедрять в экономику области, и возможность опираться на Российскую академию наук необходима.

Геннадий Красников выразил желание активно поддерживать инициативы региона.

- Мы активно встраиваемся в государственную систему принятия решений, и наши возможности становятся другими, к нашему мнению прислушиваются, - подчеркнул президент РАН.

Также глава Кузбасса предложил начать работу со сбора рабочей группы для создания дорожной карты дальнейшей деятельности и обратил внимание на проблемы региона.

Координировать направления будет вице-президент РАН Владислав Панченко.