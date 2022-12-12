В Кузбассе жители получили ответы от властей на более чем 9 000 вопросов

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По данным Центра управления регионом, в ноябре текущего года на все площадки правительства региона поступило в общей сложности 9 007 обращений - на все из них кузбассовцы получили обратную связь.

Из них 7 902 обращения поступило через систему «Инцидент менеджмент», а 1690 вопросов задали в социальных сетях губернатора. На «Госуслугах», сайтах министерств и ведомств, мобильные приложения, поступило 1105 сообщений.

Наиболее частые темы для беспокойства кузбассовцев: мобилизация, ЖКХ, общественный транспорт и медицина.

На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса, глава Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что основная задача глав муниципалитетов - решать проблемы людей, встречаться и беседовать с ними. Также губернатор отметил, что количество обращений уменьшилось, что говорит о хорошем результате всей команды, особенно муниципалитетов.