Умное видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность в крупном кузбасском спорткомплексе

Фото: пресс-служба администрации Междуреченского МО.

MTC обеспечила системой видеонаблюдения спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» в Междуреченске. Технология с возможностью распознавания лиц позволит повысить уровень безопасности и комфорта посетителей и персонала спорткомплекса как во время проведения соревнований, так и в ежедневном режиме.

Видеонаблюдение охватывает вестибюль спорткомплекса. Камера с высоким разрешением и фотоувеличением (зумом) в режиме онлайн передаёт данные в облачное хранилище, где их обрабатывает сервер видеоаналитики. Система позволит оперативно зафиксировать возможных нарушителей даже при большом скоплении людей и в целом повысить уровень безопасности и комфорта в спортивном комплексе.

- Видеонаблюдение с аналитикой сегодня востребовано во многих отраслях. На производстве умные камеры помогают контролировать качество продукции и автоматизировать многие процессы. В торговле и сфере услуг они позволяют получать данные о количестве уникальных посетителей, регулировать очереди, составлять социодемографический портрет аудитории для маркетинговых исследований. В общественных местах, прежде всего, востребованы системы с возможностью распознавания лиц, которые повышают общий уровень безопасности объектов. И для такого крупного спорткомплекса как «Звездный» это очень актуально, — комментирует директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

- Каждый день мы фиксируем не менее 2500 посещений тренажерного и фитнес-залов, бассейна и различных секций. Кроме того, в спорткомплексе ежедневно тренируются около 150 детей — воспитанников спортивных школ. Видеонаблюдение с аналитикой позволит повысить качество обслуживания и уровень безопасности в спорткомплексе, в том числе, во время массовых спортивных мероприятий, — говорит директор СК «Звездный» Александр Орколайнен.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» открылся в Междуреченске в прошлом году. Это самый большой подобный объект в городе и один из лучших в регионе. В распоряжении спортсменов и любителей здорового образа жизни 25-метровый бассейн на восемь дорожек, скалодром, универсальный зал с местами для зрителей, хореографический и тренажерный залы. В «Звездном» часто проходят соревнования и массовые спортивные праздники.