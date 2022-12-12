В Кузбассе будут переименованы два министерства

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Губернатор Кузбасса подписал документ о переименовании двух министерств правительства Кузбасса.

Согласно новому постановлению, с 1 января 2023 года Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса будет переименовано в Министерство туризма Кузбасса, соответственно, отказавшись от части своих функций.

Заниматься молодежной политикой с начала следующего года начнет Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса (сейчас - Министерство науки и высшего образования).

В ближайшее время среди министерств пройдут организационно-штатные мероприятия с учетом распределения функций и полномочий.