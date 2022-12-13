В Кузбассе хотят установить новые денежные выплаты для врачей

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кузбассе планируют установить две новые денежные выплаты для врачей – соответствующий законопроект единогласно поддержали на заседании регионального Правительства. Об этом рассказал председатель правительства Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Обе выплаты будут назначаться медикам на наставничество. Так, предлагается доплачивать врачам по две тысячи рублей за каждого студента, который проходит у них практику перед дипломом.

Кроме того, планируется установить выплату в размере восьми тысяч рублей наставнику за каждого практиканта, который остался работать в медучреждении (по состоянию на 31 мая года, следующего за годом прохождения практики он должен работать в больнице на условиях полного рабочего дня)

Илья Середюк отметил, что новые меры социальной поддержки должны улучшить качество подготовки медработников и позволить будущим врачам набраться практических знаний у более опытных специалистов.