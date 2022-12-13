Власти отреагировали на видео, где рассказывается о проблемах с экипировкой мобилизованных из Кузбасса

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Кузбасса прокомментировали видео, в котором сообщается о проблемах с экипировкой военнослужащих из нашего региона. Официальная информация была опубликована в телеграм-канале «Кузбасс. Официально».

Накануне в соцсетях появился ролик, в котором группа мужчин в камуфляжной форме без опознавательных знаков сообщает о проблемах с экипировкой кузбасских мобилизованных, проходящих подготовку в учебном центре в Ставропольском крае.

После появления ролика правительство Кузбасса оперативно связалось с командованием полка, которое эту информацию не подтвердило. Консультант департамента военно-мобилизационной подготовки Юрий Елгин рассказал, что солдаты из Кузбасса укомплектованы всем необходимым.

- Сейчас по поводу ролика проводится прокурорская проверка, и на основании этой проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение, - сказал Юрий Елгин.

Позже информацию о недостаточной укомплектованности опровергли и сами мобилизованные из Кузбасса, находящиеся в учебном центре в Ставропольском крае. На видео, опубликованном кузбасскими властями, военнослужащие рассказывают, что у них нет претензий к Министерству обороны, так как они обеспечены всем, начиная от нательного белья и заканчивая обувью и бронежилетами, а также аптечками со всем необходимым.