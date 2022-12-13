В Кемерове на площади Советов появилась новая локация для детей

Фото: администрация г. Кемерово

На площади Советов в Кемерове появилась новая локация для детей дошкольного возраста - «Игросфера». Об этом сообщили в администрации города.

Шатер с металлическим укрепленным каркасом и вентиляционными клапанами установлен недалеко от ледяного лабиринта. Внутри шатра дети смогут согреться и поиграть в настольные игры - для этого будет предоставлен необходимый игровой реквизит. Присматривать за юными кемеровчанами будут аниматоры. Также в шатре будут проходить игровые программы, посещение которых будет платным.

Планируется, что время нахождения в «Игросфере» будет ограничено - не большее одного часа. Это сделано для того, чтобы познакомиться с новой локацией могли все желающие.

Открытие «Игросферы» состоится 23 декабря в 16.00.

С 24 по 30 декабря и с 3 по 10 января она будет работать по следующему графику:

с 13.30 до 14.30 - игровая программа «В гостях у Деда Мороза» (стоимость 100 руб.);

с 15.00 до 16.00 - бесплатно;

с 16.30 до 17.30 - игровая программа «В стране веселых смешариков», (стоимость 100 руб.);

с 18.00 до 20.00 - бесплатно.

Билеты на программы можно будет приобрести в онлайн-кассах или на сайтах муниципальных учреждений культуры. Вопросы по работе «Игросферы» можно задать по телефону 69-24-24.

После новогодних праздников локация продолжит свою работу.