23 декабря в Кемерове пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка

Фото: администрация г. Кемерово

23 декабря на площади Советов в Кемерове пройдет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка – она будет приурочена к празднованию Нового года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, кемеровчарне смогут приобрести для праздничного стола свежую баранину, говядину, свинину, яйцо, рыбу, мясо индейки, гусей, выпечку, меди другие товары местных производителей. Отдельное место будет отведено для торговли новогодними сувенирами и игрушками.

По традиции на ярмарке будут работать полевая кухня, волонтеры помогут пенсионерам донести сумки до остановки. Торговля начнется в 9.30.