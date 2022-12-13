Снегопад и метели: Госавтоинспекция предупредила кузбассовцев об ухудшении погодных условий

Фото: ГИБДД Кузбасса

Госавтоинспекция Кузбасса призвала жителей региона пересесть на общественный транспорт в связи с ухудшением погодных условий.

Сегодня в Кузбассе пошел снег, местами наблюдаются метели, на дорогах возможны снежные заносы, ухудшение видимости, гололедица. Госавтоинспекция рекомендовала автолюбителям по возможности отказаться от управления личным транспортом. Но если садиться за руль все же необходимо, то стоит быть предельно осторожными: двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанции и боковой интервал.

Пешеходам также необходимо быть внимательными. Полный обзор дороги может быть нарушен из-за капюшонов и стоящего или движущегося транспорта. Поэтому, прежде чем выходить на проезжую часть, следует оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

В случае возникновения ЧС, необходимо сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД в Кемерове 8(3842)718-518 или к любому инспектору ГИБДД находящемуся в поле зрения.