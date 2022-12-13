В Кузбассе назначен новый министр науки и высшего образования

Фото: пресс-служба АПК

Министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева покинула пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Новым министром стал Сергей Пфетцер, который ранее занимал пост первого заместителя министра образования Кузбасса.

Сергей Пфетцер - выпускник факультета истории и международных отношений КемГУ. Имеет ученую степень кандидата политических наук. В 2010-2015 Пфетцер был начальником управления социальной и воспитательной работы КемГУ, также преподавал в вузе. С 2015 года работает в департаменте образования (который позже стал министерством).