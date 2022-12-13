В налоговых инспекциях Кузбасса пройдет День открытых дверей

15 декабря в налоговых инспекциях Кузбасса состоится День открытых дверей «О введении института Единого налогового счета».

Мероприятие пройдет во всех налоговых, за исключением двух: МРИ ФНС России №10 по Кемеровской области – Кузбассу и МРИ ФНС России №14 по Кемеровской области – Кузбассу.

Кузбассовцы смогут узнать, что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества, какие изменения ожидают налогоплательщиков с 1 января 2023 года, как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей. Также специалисты расскажут, как будут учитываться и распределяться обязательные платежи и как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Мероприятие будет проходить с 09.00 до 20.00.