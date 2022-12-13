В Кузбассе выпустят конверты с символикой Игр «Дети Азии»

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе выпустят брендированные почтовые конверты символикой II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

На конвертах будет изображен логотип соревнований – это спортсмен, держащий в руках эмблему Международного комитета «Дети Азии». Логотип также напоминает иероглиф — один из символов Азии. В рисунке использованы три цвета - желтый, голубой и зеленый – символизирующие солнце, небо и горную кузбасскую тайгу.

Конверты выпустят партией 200 тысяч экземпляров. Уже в начале января они поступят в продажу в почтовые отделения.

Напомним, II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года.