Прокуратура и Следственный комитет обжаловали домашний арест бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина

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В Кузбассе прокуратура и Следственный комитет обжаловали решение суда об отправке бывшего председателя правительства Вячеслава Телегина под домашний арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

12 декабря в суд поступили апелляционное представление прокурора Кемеровской области и апелляционная жалоба следователя регионального СУ СК РФ. Апелляционная жалоба была возвращена, так как не соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса РФ. А в связи с апелляционным представлением стороне защиты установлен срок до 21 декабря 2022 года для принесения своих возражений. После этого материал будет направлен в апелляционную инстанцию - Кемеровский областной суд.

Напомним, что бывшему председателю правительства Кузбасса предъявлено обвинение в 30 эпизодах мошенничества. Телегина подозревают в хищении 72 млн рублей. 7 декабря состоялось судебное заседание, на котором рассматривалась ходатайство следователя об избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание длилось семь часов, и в итоге суд отправил Телегина под домашний арест — до 3 февраля 2023 года.