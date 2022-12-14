Губернатор Кузбасса и первый вице-президент Газпромбанка договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов подписали соглашение о сотрудничестве – оно направлено на социально-экономическое развитие региона и укрепление его экономического и промышленного потенциала. Об этом сообщили в пресс-служба АПК.

В рамках соглашения будут рассмотрены предложения банка по реализации инвестиционных программ и проектов при создании образовательных учреждений и развитии спортивно-туристических комплексов. В ближайшее время в Кузбассе создадут рабочую группу, которая оценит банковские продукты на предмет эффективности их использования на территории Кузбасса. Особое внимание будет уделено развитию горнолыжного курорта «Шерегеш». Сейчас там строят новые гостиницы, трассы, подъемники, а также международный аэропорт (в нескольких километрах от комплекса).

- Главная задача — совместными решениями развивать социальную инфраструктуру и туристическую, в том числе — «Шерегеш», — сказал Сергей Цивилев.

В свою очередь вице-президент Газпромбанка Роман Панов отметил, что банк нацелен на многолетнее взаимовыгодное сотрудничество и готов делиться компетенциями, технологиями и опытом для успешной реализации значимых региональных проектов.