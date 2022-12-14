Сергей Цивилев провел итоговое в этом году заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика»

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, являющийся председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика», подвел итоги работы за год. Заседание комиссии прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщили в пресс-службе АПК, в заседании приняли участие помощник руководителя администрации президента РФ Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Артур Ниязметов, а также ряд губернаторов и представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций.

Основным вопросом повестки заседания стало развитие гидроэнергетики. По словам Сергея Цивилева, гидроэнергетика - самая недорогая по стоимости и низкоуглеродная электроэнергия.

- В стране накоплен огромный опыт в гидроэнергетике, и мы должны продолжать заниматься развитием этой отрасли. Очень важно обсудить, какие перспективные проекты реализуются в стране и какая помощь от государства нужна специалистам, - сказал губернатор Кузбасса.

Также на заседании были подведены итоги работы за год. Сергей Цивилев отметил, что в этом году страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением на ТЭК. Комиссия Госсовета по направлению «Энергетика» принимала участие в разработке мер для обеспечения устойчивого функционирования энергетики в текущих условиях.

В утвержденный план работы на 2023 год вошли вопросы импортозамещения в отраслях ТЭК, модернизации теплоснабжения в России в условиях санкционного давления, повышения надежности электросетевого комплекса и совершенствования тарифного регулирования, а также обсуждение проблемных вопросов, возникающих в регионах при формировании топливно-энергетических балансов. Кроме того, будет продолжена работа с правительством РФ по актуализации энергетической стратегии России и программы развития угольной промышленности страны на период до 2035 года, а также по разработке госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на период до 2035 года.