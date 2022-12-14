В Кемерове отключат светофоры на нескольких участках

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В Кемерове с 14 по 16 декабря временно не будут работать светофоры на нескольких дорожных участках. Об этом предупредили в администрации города.

Светофоры «погаснут» в период с 13.00 до 16.00. Это связано с отключением электроэнергии в связи с ремонтными работами.

14 декабря не будет работать светофор на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Красноармейской; 15 декабря - на улице Халтурина, 43; 16 декабря на перекресте проспект Советский – улица Кирова.

Водителям рекомендовали соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.