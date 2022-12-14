Кемеровские власти объяснили, почему спилили ель в частном секторе и установили ее в городском сквере

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Кемеровская мэрия объяснила, зачем рабочие спилили ель в частном секторе в Рудничном районе и установили ее в городском сквере.

Накануне жители с улицы Абызова пожаловались в соцсетях на то, что администрация Рудничного района похитила огромную ель, которая росла недалеко от частного дома, за пределами участка. По словам горожан, спиленное новогоднее дерево будет установлено перед зданием районной администрации.

В ответ на сообщения горожан в мэрии объяснили, что елку попросил срубить местный житель, так как она представляла опасность для линий электропередачи. На эти работы было выдано соответствующее разрешение.

- И так как работы выполнили в преддверии новогодних праздников, принято решение использовать высокую ель для украшения районного снежного городка, - сообщили в администрации.

Новогоднее дерево установили в сквере Дружбы народов на проспекте Шахтеров.