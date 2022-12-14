В Кемерове рядом с торговыми центрами будут работать передвижные маммографы

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

В Кемерове в ближайшую пятницу стартует профилактическая акция для женщин - рядом с торговыми центрами начнут работать передвижные маммографы. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Пройти бесплатное обследование сможет каждая горожанка старше 40 лет. Для этого нужно иметь с собой полис ОМС и паспорт. Предварительная запись не требуется.

Передвижные комплексы будут открыты три дня в неделю. На этой неделе провести исследование смогут жительницы Рудничного района. Маммограф будет работать рядом с ТЦ «Север» (проспект Шахтеров, 48) 16 декабря (с 14.00 до 20.00), 17 и 18 декабря (с 12.00 до 18.00).

На следующей неделе комплекс переместиться к ТЦ «Променад-2» (проспект Химиков, 39). Там он будет работать 23 декабря (с 14.00 до 19.00), 24 и 25 декабря (с 12.00 до 17.00).

- Важное и необходимое для каждой женщины исследование займет всего 10-15 минут. А через 14 дней результаты будут в поликлинике по месту прикрепления, - сообщил министр здравоохранения.