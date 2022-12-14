В Шерегеше начал действовать единый ски-пасс

Фото: телеграм-канал «Цивилев. Live».

На горнолыжном курорте «Шерегеш» начал действовать единый ски-пасс. Об этом сообщил официальный канал губернатора Кузбасса «Цивилев. Live».

Теперь гостям курорта не придется при переходе на с трассы на трассу стоять в очередях в кассы и снова покупать ски-пасс. Все 19 подъемников и 56 километров трасс стали доступны для туристов по одному ски-пассу. Его стоимость составляет 2645 рублей (дневной). При этом есть разовые билеты и четырехчасовые ски-пассы.

Напомним, что разработать единый ски-пасс поручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии горнолыжного сезона 2022 года.

- Мы не только планомерно развиваем инфраструктуру СТК «Шерегеш», но и создаем новые возможности для удобства туристов, — подчеркнул глава региона.