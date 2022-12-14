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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:14

В Кузбассе вновь ввели режим «черного неба»

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четырех территориях Кузбасса объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.

Режим «черного неба» введен в Кемерове со среды, 14 декабря до 18:00 четверга, 15 декабря. В Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком районе он будет действовать до 18:00 субботы, 17 декабря. В этот период предприятиям рекомендовано уменьшить выбросы в атмосферу.

Напомним, что режим НМУ вводился в Кузбассе 25 ноября этого года и продлялся несколько раз до начала декабря.