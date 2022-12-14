МегаФон улучшил связь в Междуреченске

Туристы могут пользоваться современными сервисами, не ощущая удаленность от крупных мегаполисов. Фото: Юлия СМИРНОВА

Оператор мобильной связи МегаФон модернизировал в Междуреченске порядка 30 базовых станций. Работы проводились в западной и восточной части города, а также в микрорайоне Широкий Лог. Связь стала стабильнее не только на улице, но и внутри помещений, в том числе на цокольных этажах. Особое внимание было уделено спортивно-развлекательным объектам «Кристалл», ДК «Распадский», ДК им. Ленина.

МегаФон увеличил емкость сети четвертого поколения за счет рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц. Теперь базовые станции оператора в Междуреченске одновременно обслуживают гораздо больше пользователей и при этом равномерно распределяют нагрузку на сеть. Модернизация объектов связи обеспечит стабильную работы сети в праздничные дни, добавит скорости на смартфонах абонентов для поздравительных видео в мессенджерах и эфиров в социальных сетях, звонков в VoLTE из любой точки.

В МегаФоне отметили, что за последний год онлайн трафик в Междуреченске вырос на 30%.

- Рефарминг сети повысит продуктивность междуреченцев на работе и отдыхе. Туристы из других городов также смогут пользоваться современными сервисами, даже не ощущая многокилометровую удаленность от мегаполисов, – сказал директор МегаФона в Кемеровской области Александр Малов.

Междуреченск – третий по площади город Кузбасса, а его окрестности привлекают любителей активного отдыха со всей России. Летом город принимает тысячи гостей, которые устремляются к вершинам Поднебесных Зубьев. И интерес к экологическому туризму постоянно растет – в этом году здесь побывало на 35% больше романтиков с рюкзаками, чем двумя годами ранее. В 2023 году Междуреченск станет одной из площадок для международных спортивных игр «Дети Азии».