В Кузбассе увеличили прожиточный минимум

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе был установлен прожиточный минимум. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене регионального правительства.

Согласно документу, с 1 января 2023 года величина прожиточного минимума в целом по Кузбассу будет равна 13 081 рублю. Для трудоспособного населения она составит 14 258 рублей, для пенсионеров – 11 250 рублей, для детей – 13 299 рублей.

Напомним, что с июня 2022 прожиточный минимум в регионе составлял 12 667 рублей.