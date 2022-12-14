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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:15

В Кузбассе увеличили прожиточный минимум

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе был установлен прожиточный минимум. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене регионального правительства.

Согласно документу, с 1 января 2023 года величина прожиточного минимума в целом по Кузбассу будет равна 13 081 рублю. Для трудоспособного населения она составит 14 258 рублей, для пенсионеров – 11 250 рублей, для детей – 13 299 рублей.

Напомним, что с июня 2022 прожиточный минимум в регионе составлял 12 667 рублей.