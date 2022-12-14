В Кузбассе механик отсудил у работодателя 370 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе судебные приставы взыскали с предприятия 370 тысяч рублей долгов по заработной плате в пользу механика. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчину, трудящегося в должности механика по буровым и горным работам, отстранили от работы. Причем, сообщили, что это сделано по его же инициативе – хотя работник никакого заявления не писал. Механик попросил работодателя предоставить документы об увольнении, но не увидел их, так же как и соответствующего приказа. Тогда мужчина обратился в суд, а тот постановил взыскать с предприятия заработную плану за время вынужденного прогула – всего 370 тысяч рублей. После решения суда руководитель предприятия выплатил задолженность по в назначенный срок.