Жители Кемерова спасли от вырубки 104 дерева

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса.

Кемеровчане несколько месяцев собирали бумагу и картон в ходе всероссийской акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!».

Здесь лидером среди учреждений и предприятий стало МАДОУ № 5. В общую копилку сотрудники, дошколята и их родители внесли 1928 килограммов макулатуры. Причем коллектив детсада поставил в начале акции задачу собрать не менее 300 килограммов. А в итоге общее дело объединило и детей, и работников учреждения, и семьи дошколят. Считается, что если сдать центнер макулатуры, то это спасает одно дерево. Получается, что коллективу детсада и родителям удалось спасти почти 20 деревьев.

Всего же в рамках акции жителями Кемерова было сдано 10 422 килограмма макулатуры, что равно 104 деревьям.

Приятно удивили местных организаторов акции юные кемеровские спортсмены, занимающиеся в МАУ «КМЖ», объединившее 26 клубов по месту жительства. Собрав 600 килограммов макулатуры, они показали пример не только того, как надо вести здоровый образ жизни, но и того, как важно принимать участие в охране окружающей среды.

Администрация Кемерова по итогам акции получила сертификат на 15 тысяч рублей для посадки новой аллеи.