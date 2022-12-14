В Кузбассе будут судить мужчину, который обвиняется в истязании трех маленьких детей

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В Тайге перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в истязании малолетних детей. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

От действий кузбассовца пострадали три ребенка его сожительницы. По версии следствия, мужчина постоянно избивал их. Заявление на жителя Тайги написала мать детей после того, как стала свидетельницей происходящего. Семья была поставлена на профилактический учет, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Сейчас дело передано в суд.