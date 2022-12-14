Пользователи Tele2 смогут получить скидку в обмен на минуты

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, VK и видеосервис Wink запустили совместную новогоднюю акцию, благодаря которой пользователи Tele2 смогут обменять накопленные минуты на скидку. Скидка распространяется на покупку умных устройств, а именно на колонки и ТВ-приставки.

Такая коллаборация предлагает купить по сниженной цене умные колонки VK Капсула или VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей и ТВ-приставку нового поколения Wink+. Такие устройства в этом году набрали популярность: их продажи увеличились на 80% за 11 месяцев.

Smart-колонки можно приобрести как для себя, так и в подарок взрослым или детям. Голосовой помощник может включать любимую музыку, искать фильмы, переключать каналы и даже регулировать громкость, а также смотреть фильмы без рекламы. При этом видеосервис Wink+ доступен для телевизоров и без функций Smart TV. Пока действует акция, ТВ-приставка доступна со скидкой.

Воспользоваться акцией можно не только в салоны связи, но и откуда угодно: получить промокод на скидку за обмен накопленных минут можно через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение Tele2. Это делается с помощью раздела «Управление минутами». Скидка может составлять от 500 до 2000 рублей, где одна минута - это один рубль. Максимально так можно сэкономить 12 тысяч рублей.

Действует акция до 23 июня 2023 года. Полученный в этот период промокод можно активировать до 30 июня 2023 года. Минуты для обмена могут быть как из купленных на «Маркете» тарифных планов, так и те, что были перенесены из прошлых периодов.