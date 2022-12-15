На прямую линию губернатора Кузбасса поступило более 1400 вопросов

На прямую линию губернатора Сергея Цивилева, которая состояится 15 декабря, поступило более 1400 вопросов. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК

Больше всего кузбассовцев интересуют темы тарифов ЖКХ, теплоснабжения, здравоохранения и мобилизации.

Напомним, что прямая линия состоится 15 декабря в 12:00. Прием вопросов продолжается. Оставить свое сообщение или проголсовать за другие можно через цифровую платформу «Кузбасс онлайн.

Прямая линия будет проходить в эфире телеканалов «Россия24», «Кузбасс 1» и «Десятка», на радиостанциях «Кузбасс FM», а также на сайтах vesti42.ru, Кузбасс 1. Также трансляция будет вестись в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет доступна в Telegram-канале «Цивилев. Live».