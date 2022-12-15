В Кемерове начали работать елочные базары

Фото: архив "КП"
Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
С 15 декабря в Кемерове заработали елочные базары, где можно купить пушистых новогодних красавиц, а также хвойные букеты.
Для торговли в этом году определено более 70 площадок во всех районах города. Все они будут работать до самого Нового года.
Ленинский район:
проспект Ленина, западнее строения № 116;
проспект Ленина, северо-западнее дома № 139;
проспект Ленина, пересечение с проспектом Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а;
проспект Ленинградский, 31/2, юго-западнее автостоянки;
улица Тухачевского, юго-западнее дома № 56;
проспект Октябрьский, южнее дома № 68;
проспект Октябрьский, восточнее дома № 78;
проспект Химиков, северо-западнее дома № 41;
проспект Химиков, пересечение с просп. Ленинградским, северо-западнее строения № 30;
проспект Комсомольский, восточнее дома № 71;
улица Ворошилова, юго-западнее дома № 10а;
улица Марковцева, юго-восточнее дома № 20;
проспект Ленинградский, северо-западнее дома № 22;
проспект Химиков пересечение с бульв. Строителей, юго-западнее дома № 40.
Центральный район:
улица Кирова, юго-западнее дома № 41;
улица Кирова, юго-восточнее строения № 37;
проспект Ленина, южнее строения № 90/1;
проспект Ленина, севернее дома № 105;
проспект Октябрьский, севернее дома № 9;
проспект Октябрьский, юго-восточнее дома № 34;
проспект Московский, севернее строения № 11;
проспект Ленина, севернее дома № 75;
проспект Ленина, севернее № 85;
проспект Ленина, севернее № 117;
улица Терешковой, северо-западнее строения № 22а
Заводский район:
улица Базовая, юго-восточнее дома № 5б;
улица Двужильного, севернее дома № 6;
улица Двужильного, южнее дома № 9 к 3;
улица Двужильного, северо-восточнее дома № 32;
улица 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35;
проспект Кузнецкий, юго-западнее дома № 108;
проспект Ленина, северо-западнее дома № 49;
проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 2;
проспект Молодежный, южнее строения № 2а;
проспект Молодежный, севернее дома № 9;
проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 10;
проспект Молодежный, севернее дома № 15;
улица Патриотов, северо-восточнее дома № 29;
улица Патриотов, юго-западнее дома № 30;
улица Патриотов, юго-западнее дома № 32;
улица Пролетарская, северо-восточнее дома № 3;
улица Радищева, юго-западнее дома № 4;
улица Радищева, восточнее дома № 6;
улица Радищева, южнее дома № 11;
улица Свободы, юго-западнее дома № 19;
улица Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11;
улица Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16;
улица Тухачевского, восточнее дома № 45в;
улица Дружбы, западнее дома № 30;
улица Соборная, северо-восточнее дома № 23.
Рудничный район:
проспект Шахтеров, юго-западнее дома № 58;
проспект Шахтеров, восточнее здания № 45;
проспект Шахтеров, севернее здания № 54б;
проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 48;
проспект Шахтеров, западнее здания № 58;
проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 74;
проспект Шахтеров, севернее здания № 85;
проспект Шахтеров, юго-восточнее здания № 91;
проспект Шахтеров, восточнее здания № 97;
проспект Шахтеров, восточнее здания № 107;
улица Серебряный бор, южнее здания № 1;
улица Волкова, южнее дома № 41.
Кировский район:
улица Григорьева, северо-восточнее строения № 5;
улица Леонова, юго-восточнее дома № 17;
улица Халтурина, юго-восточнее домов № 35а;
улица Инициативная, юго-западнее дома № 35;
улица Металлистов, севернее строения № 4б;
улица Леонова, восточнее строения № 13а;
улица Инициативная, юго-восточнее дома № 1;
ж.р. Ягуновский, Пионер:
улица Белозерная, западнее дома № 40в;
улица Белозерная, северо-восточнее дома № 44;
улица Марата, юго-западнее строения № 12;
улица Пионер, юго-западнее дома № 11а.
Кедровка:
улица Новогодняя, юго-западнее дома № 14.
Лесная Поляна:
бульвар Осенний, севернее дома № 3;
улица Щегловская, западнее здания № 1.