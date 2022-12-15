В Кемерове начали работать елочные базары

Фото: архив "КП" Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

С 15 декабря в Кемерове заработали елочные базары, где можно купить пушистых новогодних красавиц, а также хвойные букеты.

Для торговли в этом году определено более 70 площадок во всех районах города. Все они будут работать до самого Нового года.

Ленинский район:

проспект Ленина, западнее строения № 116;

проспект Ленина, северо-западнее дома № 139;

проспект Ленина, пересечение с проспектом Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а;

проспект Ленинградский, 31/2, юго-западнее автостоянки;

улица Тухачевского, юго-западнее дома № 56;

проспект Октябрьский, южнее дома № 68;

проспект Октябрьский, восточнее дома № 78;

проспект Химиков, северо-западнее дома № 41;

проспект Химиков, пересечение с просп. Ленинградским, северо-западнее строения № 30;

проспект Комсомольский, восточнее дома № 71;

улица Ворошилова, юго-западнее дома № 10а;

улица Марковцева, юго-восточнее дома № 20;

проспект Ленинградский, северо-западнее дома № 22;

проспект Химиков пересечение с бульв. Строителей, юго-западнее дома № 40.

Центральный район:

улица Кирова, юго-западнее дома № 41;

улица Кирова, юго-восточнее строения № 37;

проспект Ленина, южнее строения № 90/1;

проспект Ленина, севернее дома № 105;

проспект Октябрьский, севернее дома № 9;

проспект Октябрьский, юго-восточнее дома № 34;

проспект Московский, севернее строения № 11;

проспект Ленина, севернее дома № 75;

проспект Ленина, севернее № 85;

проспект Ленина, севернее № 117;

улица Терешковой, северо-западнее строения № 22а

Заводский район:

улица Базовая, юго-восточнее дома № 5б;

улица Двужильного, севернее дома № 6;

улица Двужильного, южнее дома № 9 к 3;

улица Двужильного, северо-восточнее дома № 32;

улица 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35;

проспект Кузнецкий, юго-западнее дома № 108;

проспект Ленина, северо-западнее дома № 49;

проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 2;

проспект Молодежный, южнее строения № 2а;

проспект Молодежный, севернее дома № 9;

проспект Молодежный, юго-восточнее дома № 10;

проспект Молодежный, севернее дома № 15;

улица Патриотов, северо-восточнее дома № 29;

улица Патриотов, юго-западнее дома № 30;

улица Патриотов, юго-западнее дома № 32;

улица Пролетарская, северо-восточнее дома № 3;

улица Радищева, юго-западнее дома № 4;

улица Радищева, восточнее дома № 6;

улица Радищева, южнее дома № 11;

улица Свободы, юго-западнее дома № 19;

улица Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11;

улица Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16;

улица Тухачевского, восточнее дома № 45в;

улица Дружбы, западнее дома № 30;

улица Соборная, северо-восточнее дома № 23.

Рудничный район:

проспект Шахтеров, юго-западнее дома № 58;

проспект Шахтеров, восточнее здания № 45;

проспект Шахтеров, севернее здания № 54б;

проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 48;

проспект Шахтеров, западнее здания № 58;

проспект Шахтеров, северо-западнее здания № 74;

проспект Шахтеров, севернее здания № 85;

проспект Шахтеров, юго-восточнее здания № 91;

проспект Шахтеров, восточнее здания № 97;

проспект Шахтеров, восточнее здания № 107;

улица Серебряный бор, южнее здания № 1;

улица Волкова, южнее дома № 41.

Кировский район:

улица Григорьева, северо-восточнее строения № 5;

улица Леонова, юго-восточнее дома № 17;

улица Халтурина, юго-восточнее домов № 35а;

улица Инициативная, юго-западнее дома № 35;

улица Металлистов, севернее строения № 4б;

улица Леонова, восточнее строения № 13а;

улица Инициативная, юго-восточнее дома № 1;

ж.р. Ягуновский, Пионер:

улица Белозерная, западнее дома № 40в;

улица Белозерная, северо-восточнее дома № 44;

улица Марата, юго-западнее строения № 12;

улица Пионер, юго-западнее дома № 11а.

Кедровка:

улица Новогодняя, юго-западнее дома № 14.

Лесная Поляна:

бульвар Осенний, севернее дома № 3;

улица Щегловская, западнее здания № 1.