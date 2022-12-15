В Кузбассе лесхозы начали закупку у населения шишек сосны обыкновенной

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В результате жители сельских и лесных поселков смогут получить возможность дополнительного заработка, а лесхозы - посадочный материал. Для восстановления лесов в Кузбассе ежегодно требуется несколько тысяч килограммов семян сосны и ели.

Гурьевский, Кемеровский и Чебулинский лесхозы готовы заплатить по 50 рублей за килограмм шишек. После сбора они поступают на переработку в специальные шишкосушильные аппараты, где и высвобождают семена.

Как уточнил в своем телеграм-канале заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, в рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году уже закуплены и заготовлены 1779,4 кг. семян хвойных деревьев. А прошлой зимой на землях лесного фонда лесхозы заготовили порядка 18 тонн шишек сосны обыкновенной.