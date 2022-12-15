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НовостиОбщество15 декабря 2022 4:27

В Кузбассе в питьевой воде выявили превышение опасных бактерий в 36 раз

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Мариинском округе в питьевой воде обнаружили превышение опасных бактерий в 36 раз. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

Термотолерантные колиформные бактерии были выявлены Роспотребнадзором в централизованной системе водоснабжения одной из водоразборных колонок поселка Калининский. Согласно экспертному заключению, в 100 мл отобранной на пробы воды содержалось 36 колониеобразующих единиц бактерий (КОЕ), которые по нормативам в таком объеме должны вообще отсутствовать.

Мариинский районный суд приостановил эксплуатацию колонки на 20 суток, начиная с 25 ноября. Однако уже через несколько дней нарушения были устранены, и директор местной ресурсоснабжающей организации обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания.