Задержки выплат мобилизованным недопустимы: глава региона ответил на жалобу жительницы Кузбасса

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

На прямой линии с губернатором Кузбасса Сергею Цивилеву поступила жалоба от мамы одного из добровольцев: она утверждает, что ее сыну не пришла обещанная выплата в 200 тысяч рублей.

Глава региона подчеркнул, что задержки выплат недопустимы, всем мобилизованным и добровольцам средства перечисляют сразу же, как только он зачислен. И прямо во время эфира отдал распоряжение связать с частью, где сын горожанки проходит службу, и проконтролировать ситуацию.

- Все, кто ушел по контракту добровольца, получают ту же выплату, что и мобилизованные, по региональному закону. Задержки недопустимы. Единовременная денежная выплата в размере 200 тысяч рублей, которая перечисляется всем мобилизованным и добровольцам, как правило, в течение 2-3 дней со времени поступления оформленных документов из военного комиссариата Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.