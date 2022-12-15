Губернатор Кузбасса поручил мэру Кемерова проехать по городу на общественном транспорте

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил мэру Кемерова Дмитрию Анисимову проехать по городу на общественном транспорте, чтобы самому проконтролировать его работу и в случае необходимости внести коррективы в расписание.

Сегодня во время прямой линии губернатору поступило сообщение от кемеровчанина с жалобой на плохую работу общественного транспорта в городе. По словам мужчины, после 20.00 автобусы почти не ходят. Кроме того, расписание составлено так, что транспорт либо следует друг за другом, либо совсем не идет, и в итоге его приходиться ждать по 40 минут. Кемеровчанин предложил мэру лично проехать по городским маршрутам и проконтролировать работу общественного транспорта.

В ходе прямого эфира Сергей Цивилев поддержал эту идею и дал поручение Дмитрию Анисимову сегодня же отправиться в такой рейд.