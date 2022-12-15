В Кузбассе жителей пгт приравняют к селянам, чтобы они могли платить за электричество по льготным тарифам

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе поселки городского типа приравняют к сельской местности, чтобы жители попали под льготную категорию при оплате электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев во время прямого эфира 15 декабря.

Многие вопросы, которые поступили на прямую линию, касались повышения тарифов на ЖКУ. Глава региона подчеркнул, что все льготы, которые действуют в Кузбассе остаются. При этом будет введена дополнительную поддержка. Так, жители поселков городского типа, расположенных в сельских территориях, должны быть приравнены к категории жителей сельских поселений, чтобы плата за электроэнергию начислялась по льготным тарифам.

Кроме того, будут расширены диапазоны потребления электроэнергии.

- Диапазон, по которому начинается повышение с точки зрения потребления, надо повысить до с 3,8 тысячи киловатт часов до 4,5-5 тысяч, чтобы максимальное количество людей со средним достатком попало в этот диапазон, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что в Кузбассе льготы получают 450 тысяч человек, и после нововведений их число должно увеличиться.