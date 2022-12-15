Губернатор Кузбасса рассказал, когда откроют больницу в Междуреченске

Фото: прямой эфир ВКонтакте / Сергей Цивилев.

Сегодня, во время прямого эфира, губернатор ответил на многочисленные вопросы жителей Междуреченска о том, когда же откроют больницу.

Все, что осталось от незаконченных строек, снесли, и на этом месте начали возводить с нуля целый больничный комплекс, в который войдут диагностический центр и поликлиника. Сергей Цивилев уточнил, что завтра он прибудет в Междуреченск, чтобы узнать все детали строительства. Сообщается, что завершится оно в этом году.

Новое медицинское оборудование установят только после окончания всех строительных работ и после того, как проведут уборку: нельзя позволить, чтоб оборудование испортилось из-за пыли. Оно уже куплено, важно во время установки не нарушить технологию.

Завтра пройдет открытый пресс-тур по открытию современной больницы. Также губернатор заглянет в спорткомплекс «Звездный».