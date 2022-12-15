В Кузбассе появится новое промышленное производство

Фото: телеграм-канал Ильи СЕРЕДЮКА

В следующем году в Анжеро-Судженске должен заработать фанерный комбинат.

Проект этот важен для дальнейшего развития города. Запуск комбината позволит создать в территории 250 новых рабочих мест.

Как отметил председатель правительства Кузбасса Илья Середюк, побывавший на строительной площадке, на сегодняшний день степень готовности предприятия составляет 95%. Здесь уже завершены работы по благоустройству территории, прокладке внешних и внутренних инженерных коммуникаций, проведен ремонт административного здания комбината. Сейчас готовятся площадки под установку производственной линии.

Запустить производство широкоформатной березовой фанеры мощностью 60 тысяч кубических метров в год компания-инвестор планирует до конца 2023 года.