В Новокузнецке по просьбе жителей отреставрируют музей, построенный в 19-м веке

Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новокузнецка обратились к губернатору Кузбасса с просьбой восстановить «Дом купца Фонарева» - уникальный музей, построенный в конце XIX века.

Сергей Цивилев рассказал, что решение по сохранению объекта культурного наследия уже принято, и средства на проектирование выделены: на данный момент ведутся работы по созданию и утверждению плана реставрации, прохождение экспертизы.

- Мы будем стараться, чтобы «Дом купца Фонарева» попал в федеральный проект. Но, если это не получится, будем восстанавливать сами, - сообщил Сергей Цивилев.