Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 7:24

В Новокузнецке по просьбе жителей отреставрируют музей, построенный в 19-м веке

Полина ГАНИЧКИНА
Архив «КП»

Архив «КП»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новокузнецка обратились к губернатору Кузбасса с просьбой восстановить «Дом купца Фонарева» - уникальный музей, построенный в конце XIX века.

Сергей Цивилев рассказал, что решение по сохранению объекта культурного наследия уже принято, и средства на проектирование выделены: на данный момент ведутся работы по созданию и утверждению плана реставрации, прохождение экспертизы.

- Мы будем стараться, чтобы «Дом купца Фонарева» попал в федеральный проект. Но, если это не получится, будем восстанавливать сами, - сообщил Сергей Цивилев.