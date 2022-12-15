В Новокузнецке увековечивают героев СВО

Фото: Телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

На 12 рекламных конструкциях в южной столице Кузбасса появились портреты бойцов, отличившихся в ходе специальной военной операции.

Все они награждены орденами Мужества, в том числе посмертно.

- Это - наши герои. Гордимся! Помним и чтим павших #Za_Родину, - сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

Также в Новокузнецке местные депутаты приняли решение по увековечиванию памяти бойцов. Оно предусматривает размещение мемориальных досок на школах, где учились бойцы.

Так, мемориальную доску установили на фасаде лицея № 76 возле центрального входа в образовательное учреждение в память о погибшем во время спецоперации на Украине гвардии подполковнике Викторе Кузьмине. На протяжении 17 лет он служил в ВДВ РФ, пройдя путь от командира взвода до заместителя командира полка. Он имел боевой опыт, участвовал в спецоперации в Сирии. Погиб в середине марта при выполнении боевого долга, был награжден орденом Мужества.

А в школе № 50 увековечили память солдата Дмитрия Бурчика. Он родился в 1999 году, на СВО пошел по контракту. Погиб при защите Донбасса. Награжден посмертно орденом Мужества.