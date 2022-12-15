В Кемерове валидаторы установили в 132 автобусах

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове уже 132 автобуса оснастили валидаторами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В городе в ходе модернизации транспортной системы идет постепенное оснащение автобусов оборудованием для безналичной оплаты проезда. До конца года валидаторы появятся еще в трех единицах транспорта. В мэрии сообщили, что первую очередь, системы устанавливают в наиболее востребованных среди пассажиров автобусах, курсирующих по самым популярным маршрутам: №№ 27, 91, 94, 81 и другим.

В каждом салоне монтируют по четыре валидатора. По ним можно рассчитываться за проезд банковскими картами, телефонами с функцией бесконтактных платежей или транспортными картами.

Планируется, что весь остальной пассажирский автобусный парк (это еще порядка 100 автобусов) будет оснащен валидаторами в следующем году.