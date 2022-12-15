В Новокузнецке завершено строительство сетей газораспределения

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова/t.me/skuznetsov_nvkz

Работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух», куда среди двенадцати городов включена и южная столица Кузбасса.

Всего, как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, было проложено порядка 30 километров сетей до объектов в Орджоникидзевском и Кузнецком районах.

По федеральному проекту к 2024 году планируется обеспечить возможность подключения к сетям газораспределения более восьми тысяч домовладений Новокузнецка.

Напомним, что в нынешнем году, по данным Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, в ходе выполнения мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» также достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новокузнецка более чем на 33 тысячи тонн, или почти на 40 % от планового значения. За счет средств федерального бюджета закуплено 4 автобуса, работающих на газомоторном топливе, 23 троллейбусов и 33 трамвая. Промышленные предприятия города – участники проекта – вложили в природоохранные мероприятия более 6 миллиардов рублей для экологизации производства.