Ледовый дворец из Кузбасса признан лучшим в России

Фото: пресс-служба АПК.

Кемеровский ЛДК стал победителем Национальной спортивной премии 2022 года и был отмечен премией в миллион рублей.

В числе критериев, по которым оценивали участников премии в номинации «Лучший спортивный объект России», были многофункциональность использования объекта спорта, применение современных технологических решений при строительстве объекта, применение инновационных решений при оснащении объекта спортивно-технологическим оборудованием, использование частных инвестиций в строительстве объекта, наличие программ занятий для льготных групп населения.

Ледовый дворец «Кузбасс» подошел ко всем условиям - здесь проводятся не только спортивные соревнования, но и международные форумы, образовательные, развлекательные, культурно-массовые мероприятия. Так, в нынешнем году в ЛДК проведено 33 масштабных мероприятия, среди которых чемпионат России по хоккею с мячом, Международный слет спасателей в честь 100-летия ВГСЧ, X Международный спортивный форум.

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, полученная за победу премия будет направлена на развитие сферы физической культуры и спорта региона.