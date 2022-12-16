В Кузбассе мужчина запер в своей квартире двух девушек и угрожал им ножом

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове перед судом предстанет 33-летний мужчина, который запер в своей квартире двух девушек и угрожал им убийством. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Молодые женщины находились в гостях у мужчины. Сначала он начал домогаться одну из них, но она оказала сопротивление. Тогда хозяин, взяв нож и угрожая убить, запретил им покидать его квартиру. Из-за криков и шума, доносящего из-за стен, соседи вызывали полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), незаконном лишении свободы (п. «г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Сейчас дело передано в суд.