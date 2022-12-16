В Кузбассе между студентками педагогического колледжа произошла драка: официальный комментарий

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве образования Кузбасса прокомментировали сообщения из соцсетей о конфликте, произошедшем между учащимися Мариинского педагогического колледжа.

В местных пабликах жители сообщили о том, что в общежитии колледжа избили студентку и при этом сняли все это на видео. По словам пользователей, такое происходит не в первый раз – пострадавшую девушку постоянно травят. Но она боится подать заявление в полицию из-за угроз, поступающих в ее адрес со стороны соседей по общежитию.

Инцидент прокомментировали в Министерстве образования Кузбасса. По данным ведомства, между совершеннолетними девушками-студентками произошел конфликт на бытовой почве. Соответсвующее видео действительно есть - часть инцидента сняла соседка по комнате. Участницы перепалки не пострадали и претензий друг к другу не имеют.

После произошедшего администрация колледжа привлекла девушек к дисциплинарной ответственности. Кроме того, со студентками и их родственниками провели беседу сотрудники ПДН.

Ситуация находится на контроле министерства образования