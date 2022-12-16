В Кузбассе пропал без вести мужчина с бородой

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе разыскивается 70-летний Александр Александрович Сидоров. Ориентировку с приметами пропавшего распространили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что мужчина 12 декабря ушел из дома в селе Краснинской Промышленновского района и пропал.

Приметы Александра Сидорова: рост 160 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые. Пенсионер был одет в черный пуховик, черные штаны, черные сапоги с камуфляжной вставкой, на голове была черная шапка. У мужчины есть особая примета – он носит бороду.

Всех, кто знает что-либо о пропавшем или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.