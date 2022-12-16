В Кузбассе мужчина отсудил у виновника смертельного ДТП миллион рублей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе мужчина отсудил у виновника ДТП миллион рублей за смерть матери. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Автомобилист сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Горожанка сильно пострадала и впоследствии от полученных травм скончалась. Сын погибшей обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП в размере одного миллиона рублей, и его требования были удовлетворены.

Однако автомобилист не спешил рассчитываться с долгами. Судебные приставы применили к нему меры принудительного взыскания, в том числе вынесли постановление об обращении взыскания на средства, находящиеся в банке, постановление об обращении взыскания на заработную плату и ограничили мужчине выезд из страны. Когда эти меры не помогли, приставы арестовали автомобиль виновника ДТП и оставили его на хранение сыну погибшей женщины. Только после этого мужчина оплатил компенсацию морального вреда в полном объеме.