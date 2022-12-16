Россельхозбанк назвал победителей конкурса студенческих проектов «Агролидеры России»

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Авторы 50 лучших проектов войдут в «золотой» кадровый резерв агросектора, а 10 победителей получат приглашения на стажировку в крупнейших компаниях АПК.

Проект Россельхозбанка «Агролидеры России» проводился впервые и сразу привлек повышенное внимание со стороны студентов: в нем приняли участие 2536 учащихся из 71 учебного заведения страны. На первом этапе участники погрузились в тренды АПК благодаря лекциям и консультациям отраслевых специалистов, а на втором – представили свои инновационные решения для повышения эффективности сельского хозяйства. Партнерами проекта выступили крупнейшие агропредприятия страны и специализированные учебные заведения.

Победителями стали 10 студентов из разных вузов страны, в том числе учащаяся Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии Ксения Ивкина - с проектом по разработке линейки биотехнических суперфудов для спортивных лошадей.

По словам директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, все победители получат приглашения на стажировку в ведущих агропредприятиях.

- Сегодня мы определили не только агролидеров России, но и, возможно, тех людей, которые будут решать глобальные задачи в ближайшие десятилетия, - отметила Елена Батурова.

Руководители российских вузов также отметили высокую значимость конкурса и большой энтузиазм студентов-участников проекта.

Партнерский материал.

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