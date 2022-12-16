В Кузбассе утром произошло землетрясение

Сегодня утром в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 10.15 по местному времени. Сейсмособытие произошло в точке с координатами 54.32 широты и 86.05 долготы - это в Гурьевском муниципальном округе. Магнитуда землетрясения составила 2,5, интенсивность в эпицентре - 2,6 (по шкале MSK64).

Землетрясение носило естественный характер - оно обозначено в сводке как earthquake.