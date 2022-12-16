Задействованы четыре бригады: в Новокузнецке произошла авария на теплотрассе

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В Центральном районе Новокузнецка произошла авария на теплосети. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Утром коммунальщики обнаружили повреждение магистральной теплотрассы диаметром 1000 мм на подающем трубопроводе по адресу улица Кирова, 102. На месте ЧП был создан оперативный штаб, в котором принимают участие глава города Сергей Кузнецов и руководство СГК в Кузбассе.

Сейчас специалисты откачивают воду из тепловой камеры в районе Левого берега и определяют точное место повреждения. После чего на участке начнутся земляные работы. В ликвидации аварии задействованы восемь единиц спецтехники и четыре аварийные бригады.

В СГК Кузбасса отметили, что в настоящее время тепло и горячую воду жителям подают без ограничений.